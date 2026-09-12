Отиде си легенда на Холивуд, написал най-великата музика
Хитът у е в необичайния такт 5/4
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Хитът у е в необичайния такт 5/4
Той е създал и музиката за телевизионния сериал „Мисия невъзможна“, превърнал се по-късно във филмова поредица с Том Круз
Последният филм от поредицата направи своята грандиозна премиера на филмовия фестивал
Премиерата у нас на дългоочакваната лента е на 23 май
Кокосови торти и амфори са изненадите за дамите
В кoлaтa e имaлo вeщи нa cтoйнocт някoлкo хиляди eврo
Вирусът осуети снимките на "Мисията невъзможна 7"
Епидемията от коронавируса забави плановете по реализацията на "Мисията невъзможна 7"
Актьорът е решен да завърши снимките на "Мисията невъзможна 7" на всяка цена
Снимките за "Мисията невъзможна" 7 продължават
Актьорът иска да предпази екипа си от заразата по време на снимки
Актьорът ще може свободно да възобнови снимките за "Мисията невъзможна 7"
Актьорът ще се погрижи за снимачния си екип в Англия
Актьорът държал многомилионният бюджет да бъде похарчен в подкрепа на пострадалия град
Един от най-богатите в Холивуд прибира милиони и от разпространението на екшъните си
Снимките за „Мисията невъзможна 7“ продължават в Англия
Том Круз харесал младока от раз
Снимките на мега екшъна започват догодина
Следващото продължение от култовата поредица излиза на 23 юли 2021-а
Красавицата от „Мисията невъзможна“ крие фамилията на съпруга си