Най-красивата ливанка е от Ямбол
Най-красивата ливанка е българка. Това е Лиа Саад, чиято майка е нашенка, а баща й е ливанец. Хубавицата получи короната "Мис Ливан" на церемония в Бе...
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Най-красивата ливанка е българка. Това е Лиа Саад, чиято майка е нашенка, а баща й е ливанец. Хубавицата получи короната "Мис Ливан" на церемония в Бе...