Мирела Демирева със съдбовно решение след провала в Париж
Сребърната медалистка от Игрите в Рио 2016 записа трето олимпийско участие в кариерата си
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Сребърната медалистка от Игрите в Рио 2016 записа трето олимпийско участие в кариерата си
Мирела Демирева не успя да преодолее квалификациите в скока на височина
Националката в скока на височина е на върха с 213 т
Българката преодоля от третия опит квалификационната норма от 195 см
След толкова труд, нама как да кажеш, че си зле
Ивет Лалова-Колио стартира в 17,12 м сериите на 200 м на световното първенство по лека атлетика
Скачам за злато в понеделник, категорична е националката по лека атлетика
Българката преодоля 193 см в Брюксел
Българката ще гони нов подиум в Брюксел
Звездата ни преодоля 1,94 м в най-добрия си опит
Мирела остава пета в Стокхолм
Атлетката е втора в Доха
Министър Кралев връчи приза на Мирела, А1 подари смартфони на водещите ни състезатели
Сребърната медалистка от Евро 2018 печели приза за втори път
Мирела Демирева заслужено спечели приза за Спортист на годината. Сребърната медалистка от олимпийските игри в Рио получи наградата от председателя на...
На стилна церемония в Националната художествена галерия Фондация "Български спорт" раздаде традиционните си награди "Спортен Икар", които вече 24 годи...
Олимпийската вицешампионка Мирела Демирева е носител на "Спортен Икар" за постижение на годината на Фондация "Български спорт". Това стана ясно вчера...
Най-успешно представилата се българска спортистка на олимпиадата в Рио де Жанейро - Мирела Демирева бе наградена днес от Мтел, телекомуникационен парт...
Олимпийската вицешампионка Мирела Демирева, която е състезателка на спортния клуб по лека атлетика „Берое", бе посрещната с почести и награди в Града...
Fibank (Първа инвестиционна банка), генерален спонсор на Българския олимпийски комитет (БОК) и основен на Българска федерация лека атлетика (БФЛА), на...