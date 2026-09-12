Всичко за Мирела Демирева

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Последни новини Спорт
Мирела взима "Спортен Икар"

Мирела взима "Спортен Икар"

Олимпийската вицешампионка Мирела Демирева е носител на "Спортен Икар" за постижение на годината на Фондация "Български спорт". Това стана ясно вчера...

06 декември | 7:25
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Fibank награди Мирела Демирева

Fibank награди Мирела Демирева

Fibank (Първа инвестиционна банка), генерален спонсор на Българския олимпийски комитет (БОК) и основен на Българска федерация лека атлетика (БФЛА), на...

12 септември | 14:50
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