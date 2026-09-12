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МИП вече със собствен сайт

МИП вече със собствен сайт

София. Новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) вече има собствен сайт, съобщиха от пресслужбата на ведомството. От него мога...

09 януари | 13:13
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