Критикуват свободата на изразяване в Турция
МИП призова Турция да оттегли новия закон за социалните медии и да отмени наказанията
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МИП призова Турция да оттегли новия закон за социалните медии и да отмени наказанията
София. Новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) вече има собствен сайт, съобщиха от пресслужбата на ведомството. От него мога...
125 души на работа в инвестиционното проектиране, 623 в регионалното развитие