ДПС предлага Станислав Анастасов за екоминистър
София. ДПС ще предложи Станислав Анастасов за министър на околната среда и водите, съобщи лидерът на ДПС Лютви Местан. Той е провел разговори с премие...
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София. ДПС ще предложи Станислав Анастасов за министър на околната среда и водите, съобщи лидерът на ДПС Лютви Местан. Той е провел разговори с премие...
София. "За периода от юни досега екипът на МОСВ трябваше да се свправи с пакет задачи. На първо място с бюджета за следващата година - имаме проблем...
Монтана. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова откри новата пречиствателна станция за отпадни води в курорта Вършец. Европа ни задължа...
Добрич. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, която участва в годишната среща на местната власт заяви, че посочените 10 на сто съкращ...