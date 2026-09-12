Министерство на спорта с ключов ход. Нови политики за младите
Иновативен младежки лагер "Промяната започва от мен" в Чепеларе
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Иновативен младежки лагер "Промяната започва от мен" в Чепеларе
Програма на спортното министерство пази младите от дрогата
Тя е специално насочена към онези, които нито учат, нито работят
Това е голямата цел на проекта Младежка академия "Чудесата на България"
Министерството на младежта и спорта се заема с проверката на тотализатора
Спортното министерство с мащабен проект за непрекъснато обучение
Фондация представи пред 50 младежи изложба и клип за земята на бесите
Ако нямаме такава, ще изпуснем нашите деца
Министерството на младежта и спорта дава нов стимул за здравословен живот
Млади хора от цялата страна участват в неформално обучение
Радостин Василев посрещна министър Лечева с букет и й пожела успех
Правителството одобри преструктуриране на разходите по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г., чрез което се осигуряват 1 309 000 л...
Спортното министерство финансира участието на клубовете в евротурнирите Волейболните клубове ще получат финансова инжекция от 800 000 лева. Парите, о...
София. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев прие в кабинета си председателя на тръст „Синя България" Васил Колев и членовете на Управителния...
София. България и Румъния да кандидатстват за европейско финансиране по общи проекти, свързани със спорта. Тази идея обсъдиха на среща министърът на с...
Успешните федерации ще получат и по-голямо финансиране Ключовата дума при работата ми ще бъде справедливост, казва Красен Кралев Красен Кралев зае п...
Рим. Служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова участва в неформална среща на министрите на спорта от Европейския съюз, която се провеж...
София. Рекорден брой от 182 проекта на неправителствени младежки организации са подадени по стартиралата след 5-месечно забавяне Национална програма з...
София. Заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов награди участниците в открит урок по плуване за деца с увреждания на столичния басейн „...
София. Йордан Йовчев ще остане заместник-министър в Министерството на младежта и спорта. Това заяви лидерът на ДПС Лютви Местан от парламентарната три...