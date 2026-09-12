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Помпат волейбола с 800 000 лева

Помпат волейбола с 800 000 лева

Спортното министерство финансира участието на клубовете в евротурнирите Волейболните клубове ще получат финансова инжекция от 800 000 лева. Парите, о...

28 април | 19:40
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