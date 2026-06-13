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Проф. Хорник се запозна на място с богатото културно и термално наследство на града
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Проф. Хорник се запозна на място с богатото културно и термално наследство на града
Минералните води имат лечебно-профилактични свойства. Това показва анкета на CredoWeb, проведена сред медицински специалисти от цялата страна
* С фазираните водни проекти спасихме осем общини от фалит * Приключваме оценките на големите водни цикли на Пловдив, Добрич, Плевен и Асеновград *...
Безлихвен заем ще може да ползва всяка община, която стопанисва находище на минерална вода и подготви проект за развитието му. Това обяви в интервю за...
Програмата ще набира средства от концесионните такси за изворите Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разработва национална програма, коя...
Проект за 6,6 млн. лв. одобрен от Областния съвет за развитие Община Петрич иска да топли училища, забавачки и болница с минералната вода на Ванго от...