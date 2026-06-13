Хванаха Манчо и Минчо да карат на градус 1 кола
Двама пияни са заловени да шофират една и съща кола в Сливен. Водачите са спипани през един час, похвалиха се от местната полиция. Малко преди 3 часа...
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Двама пияни са заловени да шофират една и съща кола в Сливен. Водачите са спипани през един час, похвалиха се от местната полиция. Малко преди 3 часа...