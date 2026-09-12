Наш знаков политик разсипа Никола Минчев
И обясни колко много е загазил
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И обясни колко много е загазил
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Паркетният лъв иска да влезе в политиката
Какво написаха в социалните мрежи
Поредният критичен материал в царството на снобията
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Всички, които гласуваха днес против него показаха, че не им пука за тази страна, заяви премиерът
За г-н Минчев това не е краят, това е началото в политиката, каза той