Славия преговаря с Кокала и Стойчо
6-7 имена на треньори обсъжда "Славия" след оставката на Милен Радуканов. Видинчанинът не издържа след четвъртата поредна загуба на "белите" без вкара...
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6-7 имена на треньори обсъжда "Славия" след оставката на Милен Радуканов. Видинчанинът не издържа след четвъртата поредна загуба на "белите" без вкара...
София. Милен Радуканов заяви пред Гонг, че подава оставка като старши треньор на Славия. Новината идва по-малко от ден след загубата с 0:2 от Литекс н...
Злобата няма да ме спре защото в България тя е нещо нормално, особено у феновете, заяви треньорът на "Славия" Милен Радуканов. Младият наставник заяв...
"Не крия, че ми е хубаво, че като гледам класирането в "А" група, където "Славия" е на върха", каза треньорът на "белите" Милен Радуканов. "Яд ме е,...
Не може да се прескача директно от първи в осми клас, а след това и в дванадесети, каза треньорът на "Славия" Милен Радуканов на брифинг. "След 3 год...
София. Треньорът на "Славия" Милен Радуканов разкри, че не съди ЦСКА за неизплатени суми. Той има подписано споразумение с новото ръководство на "черв...
София. До интересно заключение стигнаха феновете на "Славия" преди мача с "Ботев" (Пд). Привържениците оприличиха треньора си Милен Радуканов на звезд...
София. Славия победи с 2:0 Черно море на стадиона в столичния квартал "Овча Купел" в мача от 15-ия кръг на А група. Това пък бе и първи успех на Милен...
Стара Загора. "Берое" победи отбора на "Славия" в един оспорван двубой на стадиона под Аязмото в петък вечер и се доближи плътно до първата седмица в...
София. Милен Радуканов официално зае позицията старши треньор в Славия. Представянето на новия наставник на столичния тим ще бъде в 16 часа днес на пр...
"Дали оставам на кормилото на ЦСКА ще ви отговоря другия понеделник", това заяви наставникът на "армейците" Милен Радуканов след щастливия завършек на...
София. В ЦСКА довършват сезона като немци при Сталинград. Тимът тръгва в събота за Стара Загора без куп титуляри. Към лазарета се присъединиха още дв...
София. Игнасио Лорес Варела иска да си ходи от ЦСКА, твърдят медиите на Апенините. Уругваецът е привикал мениджъра си Пабло Бентанкур, за да го измъкн...
Провалена тренировка и съмнителни контузии клатят ЦСКА
София. Бившият треньор ЦСКА Адалберт Зафиров заяви, че от клуба му дължат 60 000 лева. Той прогнозира също, че настоящият наставник на "армейците" Мил...
Улица "Венков" вика за Венков от ЦСКА
София. Старши треньорът на ЦСКА Милен Радуканов заяви, че всички в отбора ще се раздадат на максимум в предстоящото дерби с "Левски" в събота. "Ще ост...
София. Старши треньорът на ЦСКА Милен Радуканов заяви след равенството 0:0 с "Лудогорец", че "червените" могат да се преборят за титлата. "Вярвам, че...
София. Старши треньорът на "ЦСКА" Милен Радуканов заяви на брифинга си преди дербито с "Лудогорец" в четвъртък, че трябва играчите да оставят сърцето...