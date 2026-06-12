Скандал. Изритаха дисциплинарно кандидат президент
Доц. Милен Михов, издигнат за кандидат-президент от ВМРО
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Доц. Милен Михов, издигнат за кандидат-президент от ВМРО
Доц. Милен Михов, депутат от Патриотичния фронт: Издаването на романите на Димитър Талев в Македония би бил положителен факт, ако истинският текст е...
Депутатът от Патриотичния фронт Милен Михов ходи на работа с трабант, показва репортаж на Нова телевизия. Михов признава, че преди 27 години купил с...
Доц. Милен Михов, депутат от Патриотичен фронт, преподавател по нова история във Великотърновския университет - Доц. Михов, вие алармирахте, че Макед...