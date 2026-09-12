Алмазиду разпръсна праха на Милчо в Пловдив
Духът на Левиев ще бъде пренесен още в Ел Ей и Солун
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Духът на Левиев ще бъде пренесен още в Ел Ей и Солун
Вики Алмазиду и майсторския й клас почетоха покойния маестро
Тялото но Левиев ще бъде изложено за поклонение в зала "България" от 11 часа
Почина големият български музикант Милчо Левиев
Композиторът си отиде на 81 в Солун
Владо Гаджев разкрива големия музикант в 6 части
Документален филм ще ни върне към лятото на 1957-а, когато в казармата на тогавашния кавалерийски полк в Разград войници свирят класически мелодии...
Министърът на културата подари на джазмена бронзов портрет на Йоан Левиев Милчо Левиев ще сложи в хола си бронзовия портрет на своя прочут брат, худо...
Милчо Левиев готви прощалния си концерт пред родната публика. 77-годишният музикант, композитор, аранжор и пианист, работил през голяма част от живота...
Милчо Левиев и Вики Алмазиду са чудесен тандем повече от 10 години
Маестрото и певицата разказват истории на 22 и 23 ноември в Пловдив
София. Милчо Левиев, джазменът, който постави България на картата на международната джаз-сцена, е единственият музикант, който участва със свой майсто...