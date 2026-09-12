Непозната скица на Микеланджело счупи всички рекорди. Море от милиони (ВИДЕО)
Продадоха я за нечувана сума
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Продадоха я за нечувана сума
Защо празнината между пръстите на Бог и Адам продължава да вълнува света
Микеланджело излага легендарния си Давид в сърцето на Флоренция
Творецът е бил саможив човек, известен с избухливия си характер
Днес Давид на Микеланджело е най-популярната статуя в света.
Платното "Светото семейство" от ХVІ в. липсва от 11 януари
Ръкопис на Пенчо Славейков от 1896-а е българският акцент в изложбатаДенонощна охрана и последен писък осветление за рисунките на гения в Двореца Точ...
София. Оригинални рисунки на легендарния ренесансов майстор Микеланджело Буонароти ще могат да бъдат видени в Националната художествена галерия. Това...
Великият творец разкъсван между маркиза и младок
Луксозното томче с писма, стихове и илюстрации е сред хитовете на книжния пазар
Новооткрити рисунки с въглен на Микеланджело бяха показани за пръв път пред публика. Изображенията бяха открити в тайна стая в параклис на Медичите въ...