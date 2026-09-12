Идея: Връщат уволнени офицери в БА
В момента дискутираме промените в условията за набиране на офицери и сержанти в Българската армия. Има няколко опции, които се обсъждат. Има идея 10 г...
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В момента дискутираме промените в условията за набиране на офицери и сержанти в Българската армия. Има няколко опции, които се обсъждат. Има идея 10 г...
Не мисля, че изборите имат нещо общо със стрелбата с гранатомет. Това коментира народният представител от ПГ на АБВ ген. Михо Михов пред журналисти въ...
"В България няма американски бази. Има съвместни военни съоръжения, които се използват от армиите на двете страни. Според мен договорът между България...
"Политическа криза в доверието на ниво политическо ръководство и на ниво партия няма", отсече зам.-председателят на парламентарната група на АБВ ген....
София. България не е поемала ангажименти за пряко военно участие срещу „Ислямска държава, заяви пред „Фокус" ген. Михо Михов – председател на Комисият...
Бургас. Нашите баби и дядовци знаят, че умението да пишем бавно, вярно и четливо е първият урок по родолюбие. Това каза генерал Михо Михов, водач на л...
Ако бях съветник на Путин, щях да му кажа да влезе в ЕС и НАТО