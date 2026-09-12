Добра новина за блъснатото от кмета на Старосел дете!
Инцидентът стана на кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски“. Детето било водено за ръката от дядо си
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Инцидентът стана на кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски“. Детето било водено за ръката от дядо си
Благоевград. Малолетни деца са извършили кражбата на кутията за дарения, които се събират за болния ученик Михаил Николов. Сигнал за наглата и дръзка...
Благоевград. Кметството в Благоевград започва поредна акция в помощ на Михаил Николов. В навечерието на Коледа общината ще събира средства за лечениет...
Благоевград. «Картичка за Мишо» е поредната инициатива, която община Благоевград организира за събиране на средства за лечението на ученика от Национа...
Благоевград. Община Благоевград, Радио Благоевград и Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий" организират благотворителен концерт п...