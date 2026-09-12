Разговорите на Борисов за Мишо Бирата отиват в комисия
ГЕРБ отвърнаха на удара като обявиха, че ще поискат комисия и за случая с Христо Бисеров
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ГЕРБ отвърнаха на удара като обявиха, че ще поискат комисия и за случая с Христо Бисеров
София. Бившият премиер Бойко Борисов ще бъде разпитван по т. нар. дело за Мишо Бирата. Това заяви пред журналисти главният прокурор Сотир Цацаров. Той...
Ловеч. Компанията на Гриша Ганчев "Литекс" е новият собственик на фалиралата пивоварна "Леденика", предаде БГНЕС. Сделката е финализирана и преговорит...