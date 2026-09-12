Убийството в Пловдив отключи страшен въпрос
Кой ни даде право да бъдем съдии и палачи? Говори адвокат
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Кой ни даде право да бъдем съдии и палачи? Говори адвокат
Михаил Екимджиев,адвокат по правата на човека и председател на Асоциацията по европейска интеграция и права на човека Решението на Софийски градски с...
Главният прокурор Сотир Цацаров представи в понеделник на премиера и шефа на парламента проект за законодателни промени, насочени срещу бегълците от п...
София. Наскоро известният с успешните си дела пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург адвокат Михаил Екимджиев осъди Столична община да...
София. Делото на Борислав Гуцанов в Европейския съд завърши по позорен начин за държавата и за сметка на българския данъкоплатец. Нямаше друг начин да...
Ако няма честно правосъдие, страда икономиката, казва адвокат Михаил Екимджиев