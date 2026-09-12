Мобилни КПП-та ще ни пазят от мигрантския натиск
Мобилни КПП-та ще бъдат разположени в горите и по черните пътища около границата ни с Турция заради в мигрантския натиск. Това обяви директорът на гла...
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Мобилни КПП-та ще бъдат разположени в горите и по черните пътища около границата ни с Турция заради в мигрантския натиск. Това обяви директорът на гла...
Няма засилен миграционен натиск по нашите граници, броят на преминаващите бежанци е съизмерим с цифрите от миналата година. Това заяви пред БНТ главен...
В момента няма засилен миграционен натиск на южната ни граница при ГКПП "Маказа", нямаме конкретни сигнали, но риск винаги има. Това съобщи в Кърд...
Миграционният натиск на нашата граница го няма - Турция положи много усилия. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов след срещата си с турския...
Премиерът Бойко Борисов е поискал помощ от Дейвид Камерън за миграционния натиск. Това съобщи самият той пред журналисти в Брюксел и изтъкна, че е про...
София. Трябва да се справим с един конкретен проблем, а именно имиграционният натиск, на който е подложена България, каза по време на парламентарен ко...
София. Преди построяването на оградата по границата ни с Турция в настоящата й част е имало 160 служители на смяна за охрана, а сега те са около 50-60...
София. Нестабилността в Близкия изток създава силен миграционен натиск върху България и целия ЕС. Това подчерта външният министър Даниел Митов на днеш...