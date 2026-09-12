Мигел Бедоя вече не е футболист на "Левски"
Мигел Бедоя вече не е футболист на "Левски". Футболистът е подписал с Аполон (Лимасол). Договорът му е за 1+1 години, информира официалният сайт на ки...
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Мигел Бедоя вече не е футболист на "Левски". Футболистът е подписал с Аполон (Лимасол). Договорът му е за 1+1 години, информира официалният сайт на ки...
Кадър от Герена" ще трупа стаж в "Байер" Л ПАОК чака Мигел Бедоя за преговори в Солун, тръби гръцката преса. Тимът на Димитър Бербатов е готов да пре...
"Левски" е като "Реал" (М), похвали се халфът Мигел Бедоя. Испанецът изгря с интервю в едно от най-големите издания в страната си - "Марка". Той обяви...
Халфът на "Левски" Мигел Бедоя, който изкара тежко боледуване, се завърна в лагера на "сините" с вид на сомалийско сираче. Испанецът е свалил 4 килогр...
"Левски" е пред договор с мароканско крило. Става въпрос за 25-годишния Азиз Халута. Играчът се подвизава за втородивизионния холандски "ВВВ Венло". Х...
Горе-долу вече разбирам български, но друг въпрос е да го говора, обяви вторият испанец от "Герена" Мигел Бедоя, който предизвика вчера вниманието вър...
Чужда инвазия ще има на "Георги Аспарухов" в сряда за мача "Левски" - "Лудогорец" за купата на България. Куп мениджъри искат места в ложата за срещата...
Институт "Сервантес" реши да намаже от овациите, които си спечелиха в последно време испанците в "Левски". Мигел Бедоя и Антонио Аниете ще раздават ав...