Борисов призна! Кой е най-тежкият миг в живота му
Ново емоционално изказване на лидера на ГЕРБ
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Ново емоционално изказване на лидера на ГЕРБ
Димитър Стоянов каза изнасяме ли оръжие за Украйна
По-късно ескортираният пътнически самолет успешно кацна в Истанбул
Министър Панайотов още веднъж призова за търпение при разследването на катастрофата
Полковник не очаква да се извлече цялата информация, защото черната кутия е разхерметизирана
Ще трябва да се свържат с производителя в Украйна, което ще отнеме време. Важни са последните 13 секунди, каза министърът на отбраната
Най-важно е да се намери черната кутия, за да може да се разбере какво се е случило с майор Терзиев
Полетите са проведени в рамките на тактически летателни учения
Община Симитли е с одобрено финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за създаване на Местна инициативна група. Нейният...
Русия се закани да съди България за това Депутатите подкрепиха законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на България и пра...
Министърът иска анкетна комисия да разследва всички договори Министърът на отбраната Николай Ненчев поднесе поредната порция неприятни изненади. Месе...
„Позицията на София е непродуктивна и е в разрез с духа и договореностите между нашите страни в областта на ВТС, особено в частта за защита на интелек...
„Всичко, което съм сторил до момента за поддръжката на самолетите, е било продиктувано от волята да следвам националния интерес", каза още военният ми...
Русия най-вероятно ще оспори ремонтирането на военните ни самолети от Полша. Това стана ясно само дни, след като военният министър Николай Ненчев заяв...
Полша ще ремонтира самолетите МиГ-29 на българската авиация. За това се споразумяха министрите на отбраната на двете страни - Николай Ненчев и Томаш Ш...
Всеки ден ще има ДДС операции и удари срещу източването на бюджета, обеща Борисов Премиерът ще даде и 2 млн. лв. за поправка на хеликоптерите Пари з...
Два от самолетите Миг-29 се ремонтират и ще продължим да охраняваме въздушното си пространство. Това увери военният министър Николай Ненчев. Преди дн...
Имаме няколко МиГ-а охраняват въздушното пространство. Няма основание на този етап за безпокойство, обяви пред журналисти министърът на отбраната Нико...
Ненчев призна, че му е предлаган рушвет за ремонт на руските изтребители Прокуратурата започна проверка за предложен подкуп на военния шеф Николай Не...
София. Изтребителите МиГ-21 и МиГ-29, както и щурмоваците Су-25 ще бъдат свалени от въоръжение до 2020 г. Това са плановете на Министерството на отбра...