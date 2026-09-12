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Свалят МиГовете до 2020 г.

Свалят МиГовете до 2020 г.

София. Изтребителите МиГ-21 и МиГ-29, както и щурмоваците Су-25 ще бъдат свалени от въоръжение до 2020 г. Това са плановете на Министерството на отбра...

04 октомври | 22:00
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