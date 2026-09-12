Проф. Ивайло Копрев: Фирмите се конкурират за студентите на МГУ
Отпуснатите от кабинета пари не решават проблемите на висшето образование
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Отпуснатите от кабинета пари не решават проблемите на висшето образование
Родолюбецът е начело на дарителски програми, които създават траен резултат в областта на демографското и духовното развитие, образованието, културата,...
Бизнесът настоява за създаване на фонд за иновации специално за студенти
МГУ и бизнесът доказват, че заедно могат да постигнат много, казва проф. д-р Ивайло Копрев
Няма приемственост сред управляващите, посочи председателят на Минно-геоложката камара
Приемът се определя и от потребностите на компаниите Единствено тук се подготвят висшисти за енергийно-суровинната индустрия Минно-геоложкият универ...
Министерството на младежта и спорта ще отпусне 80 000 лв. за ремонт и оборудване на многофункционалната спортна зала на Минно-геоложкия университет „С...