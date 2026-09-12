Започна международното изложение по пчеларство в Плевен
Участие ще вземат пчелари и организации от страната, Европа и Азия с последни новости в областта на пчеларското оборудване и инвентар
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Участие ще вземат пчелари и организации от страната, Европа и Азия с последни новости в областта на пчеларското оборудване и инвентар
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