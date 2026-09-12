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Това сочат междинните данни за страната
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Това сочат междинните данни за страната
72.57% от избирателите искат електронно гласуване. Те са отговорили с „Да" на въпроса на националния референдум „Подкрепяте ли да може да се гласува и...
71.96% от гражданите, гласували на референдума, са посочили, че искат електронно гласуване. Те са отговорили с „Да" на въпроса „Подкрепяте ли да може...