Извънредни мерки в Гърция! Засягат местните и туристите
Гражданска защита и Бърза помощ са в повишена готовност
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Гражданска защита и Бърза помощ са в повишена готовност
Дори собственици на заведения, които печелят от туризма, са обезпокоени
В някои общини може да стане драматично
Председателят на парламента е в Тбилиси на официално посещение
Тенденцията от миналото се смени, юруш към местната власт
Бъдещето на този кабинет и коалиция не е ясно
6 милиона и 500 хиляди са регистрираните сръбски избиратели
сега повечето хора в отбора са отвън и нямат тази ангажираност със социалните проблеми на града
За доброто настроение на жителите на комплекса на сцената ще се погрижат куп местни поп-звезди и изпълнители на народни песни
В туризма и златото хората виждат бъдещето си Добре дошли в нашето късче България! Добре дошли в едно диво и непокътнато кътче от рая! Така община Тр...