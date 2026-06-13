Чистим заедно местата за отдих и спорт
Кралев чисти Панчаревското езеро Днес почистваме местата за отдих и спорт в цялата страна. Инициативата в международния ден на спорта е част от глоба...
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Кралев чисти Панчаревското езеро Днес почистваме местата за отдих и спорт в цялата страна. Инициативата в международния ден на спорта е част от глоба...