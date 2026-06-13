Всичко за Месене

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Ода за козунака

Ода за козунака

Козунакът е сладък обреден хляб, който традиционно се приготвя на Великден. Символизира тялото на Исус Христос, а червените яйца - Неговата кръв. Голя...

30 април | 20:20
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Деца месят хляб в музея

Деца месят хляб в музея

Деца от Кюстендил се учат на тайните на хляба в музейна работилница преди Голяма Богородица. Ежемесечната инициатива на местния Регионален исторически...

14 август | 18:35
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