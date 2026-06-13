Катето Евро приготвя този прекрасен козунак без да меси
Рецептата е семейна - от бабата и майката на актрисата
Следете всички новини, анализи и коментари за Месене. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Рецептата е семейна - от бабата и майката на актрисата
Идеални за съботната или неделна закуска, а защо не и за похапване в училище или на работа
Рядката възможност сами да направят хляб по технологията от времето на Флинстоун имат децата в Кюстендил. Редовната месечна музейна работилница за дец...
Козунакът е сладък обреден хляб, който традиционно се приготвя на Великден. Символизира тялото на Исус Христос, а червените яйца - Неговата кръв. Голя...
Деца от Кюстендил се учат на тайните на хляба в музейна работилница преди Голяма Богородица. Ежемесечната инициатива на местния Регионален исторически...
Репортерът и водещ на bTV Новините Денислав Борисов обича да готви. За Великден той е приготвил "лесен" или така наречения мъжки козунак. Журналистът...