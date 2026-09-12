Кървавия Мерт обжалва присъдата си от 30 г.
На 7 юни Върховният касационен съд ще гледа делото за двойното убийство в Джебел по жалба на осъдения на 30 години затвор Мерт Мехмед. На 22 април 20...
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На 7 юни Върховният касационен съд ще гледа делото за двойното убийство в Джебел по жалба на осъдения на 30 години затвор Мерт Мехмед. На 22 април 20...
16 месеца след като насече с брадва майка и дете за 250 лв.: Мерт трябва да плати 450 бона кръвнина, иска да започне нов живот 30 г. затвор постанов...
Приключи делото срещу Мерт Мехмед на първа инстанция. Съдът му наложи наказание „лишаване от свобода" за общо 30 години при първоначален строг режим,...
Днес извършителят на двойното убийство в Джебел Мерт Мехмед ще се изправи пред съда в Кърджали. Първото заседание на Окръжния съд е насрочено за 10 ч...
Предстои внасянето в съда на делото за двойното убийство в Джебел. Вече е приключило разследването, готов е и обвинителния акт, който ще бъде внесен...
Момчилград. Районният съд в Момчилград осъди условно Мерт Мехмед, който уби майка и дъщеря в Джебел, за кражба на прахосмукачка и телевизор. Мерт зад...
Откриха коса по брадвата, която наркоманът скрил зад гардероба си Кърджали. "Ужасен съм от това незачитане на човешкия живот. Шокиран съм от тази асо...