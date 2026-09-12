Макларън или Мерцедес - Кой е големият фаворит за Сезон 2025 на Формула 1
Ще защити ли Макс Верстапен 4-те си поредни титли
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Ще защити ли Макс Верстапен 4-те си поредни титли
Защо се бави новият вариант на култов модел
Досега проблемът на производителите на класически автомобили с двигатели с вътрешно горене беше необходимостта да се осигури плавен преход от разпрост...
Личните данни на клиентите в експеримента ще се съхраняват в облачната инфраструктура на Mercedes-Benz
слугата вече е интегрирана в информационно-развлекателната система MBUX в електрическите автомобили EQS и EQE
Голям скандал с криминални дейности във фирмата
Ще се постави по-голям акцент върху най-луксозните модели
През 2018 г. френската компания Citroen ще започне производството на купеобразен седан, който може да стане конкуренция на Mercedes-Benz CLA и четирив...
Германската компания Mercedes-Benz официално обяви, че връща марката Maybach на пазарите. Брандът Maybach бе спрян от производство от концерна Daimle...