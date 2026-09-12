Театърът в Силистра пусна билети „3в1”
Йосиф Сърчаджиев сред публиката в залата по време на юлските представления Пакетна програма за посещение на театър предлага храмът на Мелпомена в Сил...
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Йосиф Сърчаджиев сред публиката в залата по време на юлските представления Пакетна програма за посещение на театър предлага храмът на Мелпомена в Сил...
Летните театрални празници „На публиката с любов" вече радват жители и гости на Банско. Между 1 и 7 юли планинския курорт е домакин на изкуството на М...
Мелпомена завладя Разлог. Градът е театър. Да се насладят на едни от най-добрите спектакли пристигат гости от целия Югозапад. Петото издание на Театра...
Последните седем дни в Разлог ще властва изкуството на Мелпомена. Едни от най-добрите постановки ще бъдат изиграни от 24 до 30 юни в планинския град....
Община Банско залага и на театъра, за да привлече повече туристи в курорта през лятото. От вчера до 7 юли курортът отново ще се превърне в столица на...