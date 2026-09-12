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Мелпомена завладя Банско

Мелпомена завладя Банско

Община Банско залага и на театъра, за да привлече повече туристи в курорта през лятото. От вчера до 7 юли курортът отново ще се превърне в столица на...

02 юли | 9:15
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