Русия произвежда 1.5 милиона медицински маски на ден
Производителите на медицински маски в Русия работят денонощно
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Производителите на медицински маски в Русия работят денонощно
За да ограничи спекулативните им продажби
Пробутали му опаковки за кафе
Те са били иззети при проверка на влизащ в страната от Турция лек автомобил.
Цената за най-обикновените скочи от 10 стотинки до 6 лева