Производството на мебели скочи с 10%
Производството на мебели в България създава 2,5% от добавената стойност в индустрията. От началото на 2016 г. производството на мебели бележи ръст сре...
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Производството на мебели в България създава 2,5% от добавената стойност в индустрията. От началото на 2016 г. производството на мебели бележи ръст сре...
Приветстваме идеята за регистър на мебелните производители Елица Ненчева, изп. директор на Браншовата камара на дървопреработващата и мебелната про...