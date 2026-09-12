Готвят се и у нас да трансплантират матка
В България има и специалисти, и оборудване за маточна трансплантация
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В България има и специалисти, и оборудване за маточна трансплантация
Трансплантацията и бременността са първите успешни в света, роди се преждевременно момченце Шведка на 36 г. стана първата жена в света, родила след т...
Стокхолм. Успех в репродуктивните интервенции постихната шведски лекари, след като трансплантираха успешно матки от роднини на девет жени, пише бТВ. Ж...