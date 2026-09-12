Бившите посланици на Франция и Германия си получиха ордените
София. С година закъснение бившите посланици на Германия – Матиас Хьопфнер, и на Франция - Филип Отие, получиха най-високото държавно отличие – орден...
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София. С година закъснение бившите посланици на Германия – Матиас Хьопфнер, и на Франция - Филип Отие, получиха най-високото държавно отличие – орден...
Филип Отие не получи традиционното отличие при изтичането на мандата му в България
Гражданското общество се събуди, носено от едно еманципирано, ангажирано и талантливо младо поколение, което е обърнато към света. Тези млади хора вид...
Кърджали. Ден преди празника на Кърджали германският посланик Н.Пр.Матиас Хьопфнер откри в града изложбата „Родина" на емигрантката Ирина Руперт.Прояв...
ГЕРБ е в "режим на отечествен фронт в пленарната зала."
И във Франция имаше огромни митинги, но никой не тръгна да поучава Париж как да постъпи
Доброто управление на страната е в интерес на всички българи и европейци