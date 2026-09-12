Таланти от Банско с 12 медала от „Математика без граници"
Общо 18 200 ученика от 23 страни взеха участие в състезанието
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Общо 18 200 ученика от 23 страни взеха участие в състезанието
Четвъртокласникът от Варна Светослав Арабов единствен реши всички задачи
Велико Търново. Ученици от старата столица станаха математически звезди и обраха златните медали на международния турнир "Математика без граници", в к...