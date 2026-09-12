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Масово убийство в Мексико

Масово убийство в Мексико

Масово убийство бе извършено в квартал Нарварте на столицата на Мексико. Открити са 5 тела със следи от мъчения, огнестрелни и прободни рани, съобщава...

02 август | 20:55
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