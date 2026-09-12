Големи компании развъртяха метлата. Хиляди остават без работа
Moderna например изисква от хората си да започват нови проекти без да се наема допълнителен персонал
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Moderna например изисква от хората си да започват нови проекти без да се наема допълнителен персонал
Помощниците на Гуардиола напускат
300 млн. за фермерите, 100 млн. за общините, гласуваха депутатите
Здравният министър обяви местата за имунизиране
Ново масово убийство в САЩ отне живота на четирима души, сред които и деца, съобщи Франс Прес. При инцидента в провинциален град в щата Вашингтон въор...
Масово убийство бе извършено в квартал Нарварте на столицата на Мексико. Открити са 5 тела със следи от мъчения, огнестрелни и прободни рани, съобщава...
Сред убитите има две деца
Бургас. Близо 1000 бургазлии пяха националния химн на България "Мила Родино" в центъра на морския град. Изпълнението постави своеобразен рекорд по най...