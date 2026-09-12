Бедствие: Порой отнесе сватба, гостите се спасиха на масите
Установяват се щетите по пътищата, бизнесите и жилищните сгради след приливната вълна
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Установяват се щетите по пътищата, бизнесите и жилищните сгради след приливната вълна
Предложението е по повод мярката за затварянето им и ще важи два месеца
Това установи проверка на Българската агенция по безопасност на храните
Хора на опашка пред обектите трябва да са на 2 метра един от друг
Обслужващият персонал трябва да бъде с поставена защитна маска за лице или шлем
Спазват ли заведенията разрешената площ за маси на тротоара, проверяваме вече в интернет. На сайта на столичния район "Средец" е поместен регистър, в...
Благоевград. Една партия у нас е близо и до масите, и до бъчвите с червен еликсир. Нейните членове тренират усилено за своя най-голям партиен форум –...
София взима по-висок наем за хапване и пийване на тротоара от Виена