Близка на принцеса Даяна разпродава уникален дом
Библиотеката на първия етаж на къщата е била любимата стая на Джони
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Библиотеката на първия етаж на къщата е била любимата стая на Джони
2 години лишаване от свобода при първоначален общ режим определи Бургаският окръжен съд за 25-годишната Ганка Димитрова, която преби с метла до смърт...
Велико Търново. Ученик изкара акъла на роднините си и шашна катаджиите. Полицаи от старата столица спипаха тийнейджър от Варна с крадена кола и вода в...
Кейт Босуърт разказва за съпруга си и доведената си дъщеря в новия брой на списание InStyle, където краси корицата. Актрисата модел сключи брак с режи...
Бургас. Почина 2-годишният Йордан, който бе приет в болница след като мащехата му го преби жестоко. Детето бе с опасност за живота и постъпи за лечени...
Бургас. 2-годишният Данчо, който бе жестоко пребит от мащехата си Ганка Димитрова, е в критично състояние, съобщиха от бургаската болница. През послед...
Преди месец бременната Ганка пак пратила мъника в болница