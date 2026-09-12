Маша продаде любовното гнездо, за да забрави Гришо
Маша Шарапова прави всичко възможно да забрави Григор Димитров, съобщиха световните медии. Двамата се разделиха преди няколко месеца. Руската звезда п...
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Маша Шарапова прави всичко възможно да забрави Григор Димитров, съобщиха световните медии. Двамата се разделиха преди няколко месеца. Руската звезда п...
Южени Бушар ще е новата в леглото на плейбоя Григор Димитров. Около това мнение се обединиха повечето фенове на тениса по света. Навсякъде темата за р...
Григор Димитров и Мария Шарапова си поиграха на родители. В ролята на тяхно бебе влезе малко тюленче. Звездната двойка откри животинчето на плажа в Ло...
Кариерата на Мария Шарапова е в опасност, а причината за това е Григор Димитров, алармира в. "Советский спорт". Според изданието стомашният вирус, кой...
Българинът е Богът на красотата, пише списание "W" Григор Димитров е Адонис (Богът на красотата) на тениса, написа американското списание "W" по пово...
Париж. Първата ни ракета при дамите Цветана Пиронкова излиза срещу Мария Шарапова в двубой от втори кръг на Ролан Гарос. Двубоят е тази вечер и ще е п...