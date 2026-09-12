Цвети бори Маша в поход към 3-и кръг на Ролан Гарос

Париж. Първата ни ракета при дамите Цветана Пиронкова излиза срещу Мария Шарапова в двубой от втори кръг на Ролан Гарос. Двубоят е тази вечер и ще е п...