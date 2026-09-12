Фелайни смени порно звезда с модел
Футболната кариера на Маруан Фелайни може и да не върви добре, но извън терена белгиецът е неудържим. Според испанския "Мундо Депортиво", халфът вече...
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Футболната кариера на Маруан Фелайни може и да не върви добре, но извън терена белгиецът е неудържим. Според испанския "Мундо Депортиво", халфът вече...
Ди Мария се прави на шут с щерката Халфът на "Манчестър Юн" Маруан Фелайни е попаднал в затвора, разкри "Мирър". Това се случило преди 10 дни веднаг...
Манчестър. Испанското издание AS отправи сериозна критика към представянето на полузащитника на Манчестър Юнайтед Маруан Фелайни в двубоя срещу Байерн...
Жестоко наказание грози Маруан Фелайни от "Манчестър Юн". От ФА обявиха, че са започнали разследване и ще разгледат кадрите, на които се вижда как игр...
Манчестър. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед по всяка вероятност ще пропусне следващите месеца игра. Причината е операция на китката. Халфът вече е...
Манчестър. Манчестър Юнайтед постигна първа победа на "Олд Трафорд" под ръководството на Дейвид Мойс. "Червените дяволи" победиха с 2:0 Кристъл Палас...
Ливърпул. Ръководството на Евертън отхвърли оферта на Манчестър Юнайтед от 28 милиона лири за Маруан Фелайни и Лейтън Бейнс, информира Sky Sports. Ме...