Бареков: Английският ми е доста добър
"Английският ми е доста добър! С този мой английски разговарях с господин Юнкер и с господин Барозу и съм единственият депутат, който е изкарал за стр...
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"Английският ми е доста добър! С този мой английски разговарях с господин Юнкер и с господин Барозу и съм единственият депутат, който е изкарал за стр...
Затворник, назначен за магазинер в пандизчийската лавка отмъкна цигари за над 1000 лева. Мартин Иванов изнасял стековете в продължение на няколко месе...
1% от БВП трябва да отива за култура, категоричен бе министърът София. Следващият министър на културата ще има доста финансови затруднения. Това заяв...
Полицаи намериха вместо един два оригинала Обявеният за изчезнал екземпляр от първия тираж на Рибния буквар изскочи от... чекмедже. Това стана броени...
Влязох в парламента, без да обещавам нищо, казва Мартин Иванов от ББЦ По-добра бизнес среда, повече работни места и по-високи доходи. Това са приорит...
Велико Търново. Служебният премиер Георги Близнашки се ангажира да проведе сериозни разговори с транспортния министър за възможността трасето на магис...
София. Дълго се спекулираше дали театралният сезон ще намери нужните финанси, за да започне по план, но вече е ясно, че той ще покрие недостига на пар...
Министърът на културата и Отрасловия съвет търсят решения за финансирането на театрите
София. До началото на учебната година Ларгото ще бъде подготвено да посрещне есенно-зимния сезон, заявиха служебният министър на културата Мартин Иван...
София. „Мога да започна като китайска капка да повтарям: Проблемът в културата не е в нейното качество. Нашите артисти, художници, библиотекари са пре...
Историците министри отново признаха, че парите за културата не стигат
Вижте биографиите на всички в кабинета София. Мартин Иванов ще бъде служебен министър на културата. Той е историк с над 150 научни публикации. Две г...
София. Президентът назначи доскорошният шеф на Държавна агенция „Архиви" Мартин Иванов за свой секретар по култура, образование и национална идентично...
София. Учени от цялата страна поискаха преразглеждане на назначението на новия председател на Държавна агенция „Архиви" Иван Комитски. Той беше назнач...
София. "Научих от медиите за това, че ще бъда сменен от поста председател на Държавна агенция „Архиви". Това заяви пред „Фокус" доц. д-р Мартин Иванов...