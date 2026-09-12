Уебър след зверската катастрофа: Късметлия съм (ВИДЕО)

Сао Пауло. Марк Уебър призна, че е "късметлия", след като оцеля в зверска катастрофа в Бразилия. Пилотът добави, че ъгълът, под който се е ударил най-...