Всичко за Марио Гьотце

Следете всички новини, анализи и коментари за Марио Гьотце. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Глобиха Гьотце на паркинг

Глобиха Гьотце на паркинг

Марио Гьотце със сигурност ще пропусне финала на Шампионската лига срещу новия си клуб "Байерн". Халфът получи травма на тренировката във вторник и сл...

23 май | 20:00
0 коментара
3976