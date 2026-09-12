Гьотце отрече раздяла с половинката си Ан Катрин
Марио Гьотце отрече раздяла с половинката си Ан Катрин. "Всичко е перфектно при нас. Нямаме никакви проблеми. Успехът на световното първенство не ни п...
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Марио Гьотце отрече раздяла с половинката си Ан Катрин. "Всичко е перфектно при нас. Нямаме никакви проблеми. Успехът на световното първенство не ни п...
Рио де Жанейро. "Чувството е невероятно и нямам думи да го опиша. Просто стрелях и не знаех какво се случваше. Беше невероятно", заяви полузащитникът...
Не мина и ден, откакто Марио Гьотце бе представен официално като ново попълнение в "Байерн" и веднага избухна скандал. Бившата звезда на "Борусия" Д с...
Баварците обезкръвиха "Борусия" и привлякоха звездата им Робърт Левандовски. Преди няколко седмици от "Байерн" обявиха трансфер на друг играч на "минь...
Марио Гьотце със сигурност ще пропусне финала на Шампионската лига срещу новия си клуб "Байерн". Халфът получи травма на тренировката във вторник и сл...
Дортмунд. "Борусия" Дортмунд ще бъде без Марио Гьотце срещу "Байерн" Мюнхен във финала на Шампионската лига. Заради контузия футболистът няма да може...
Дортмунд. Марио Гьотце, който разгневи феновете на "Борусия" с трансфера си в "Байерн", беше изпратен с аплодисменти след 4:1 срещу "Реал". Когато кл...
Дортмунд. От "Борусия" Дортмунд потвърдиха, че са продали Марио Гьотце на "Байерн" Мюнхен. Цената на сделката не се разкрива, но според немските медии...