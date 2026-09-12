2 часа вадиха Маринчо от калта (ОБЗОР)
Не искам да живея в прокълнат дом, ще строя нов, казва майсторът от "Аспарухово"
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Не искам да живея в прокълнат дом, ще строя нов, казва майсторът от "Аспарухово"
Варна. Намереното тази сутрин тяло на дете в развалините на къща в кв. Аспарухово е на 6-годишния Марин, когото роднините му и властите издирваха от д...
Варна. Близките на изчезналия след потопа Маринчо, когото пети ден не могат да издирят, в знак на протест блокираха Аспаруховия мост. Най-яростно него...