Марковски възмутен от присъдата на Викторио
Груба съдебна грешка, коментира адвокатът
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Груба съдебна грешка, коментира адвокатът
той разясни санкциите при нарушаване на обществения ред
Според адвокат Марковски във всички случаи, в които има умишлени убийства, не трябва да се допуска съкратено съдебно следствие
Защитата й се поема от Николай Хаджигенов
Преди дни китайски туристи обезвредиха джебчийка при опит за кражба във Велико Търново
Убиецът от Сливен ще получи между 20 и 30 години затвор. С влизането му зад решетките ще приключи една зверска и безсмислена история". Това заяви в "С...
София. „Законът трябва да се изпълнява. Аутопсия трябва да се направи, за да се види дали има някаква причина да се съмняват, че е взела опиати. Когат...