Гришо и Фиш срещу силни испанци на двойки на Индиън Уелс

Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров ще си партнира с Марди Фиш (САЩ) в надпреварата на двойки на силния турнир в Индиън Уелс с наград...