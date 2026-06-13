Гришо и Фиш срещу силни испанци на двойки на Индиън Уелс
Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров ще си партнира с Марди Фиш (САЩ) в надпреварата на двойки на силния турнир в Индиън Уелс с наград...
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Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров ще си партнира с Марди Фиш (САЩ) в надпреварата на двойки на силния турнир в Индиън Уелс с наград...