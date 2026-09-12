Всичко за Марчело Абонданца

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Абонданца запази поста

Абонданца запази поста

Треньорът на женския волейболен отбор Марчело Абонданца ще запази поста си. Това стана ясно след днешния управителен съвет на федерацията. Шефът на ц...

29 октомври | 20:35
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