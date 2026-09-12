Бивш треньор на Русия ще води националките по волейбол
София. Бившият селекционер на руския женски национален отбор по волейбол Владимир Кузюткин е новият селекционер на женския ни тим. Спецът изведе Сбор...
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София. Бившият селекционер на руския женски национален отбор по волейбол Владимир Кузюткин е новият селекционер на женския ни тим. Спецът изведе Сбор...
Треньорът на женския волейболен отбор Марчело Абонданца ще запази поста си. Това стана ясно след днешния управителен съвет на федерацията. Шефът на ц...
София. "Ако продължа да водя този тим, със сигурност ще има много промени. Ако пък не, перфектно, няма да е мой проблем. Този, който ще дойде след тов...
Треньорът на женския ни национален волейболен тим Марчело Абонданца скочи на родната преса. "Изморен съм заради това, че в България постоянно се търся...