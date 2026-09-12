Димитър Манолов: Притесняват ме някои от министрите
Според него технически е възможно да бъде приет нов бюджет
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Според него технически е възможно да бъде приет нов бюджет
Минималната заплата трябва да се вдига и да е различна за всяка икономическа дейност
Това коментира Димитър Манолов
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