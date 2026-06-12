Мани Пакиао слиза от ринга, иска да е президент
Край на една изключителна кариера
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Край на една изключителна кариера
Евентуалният реванш с Флойд Мейуедър може да отложи прекратяването на кариерата на Мани Пакиао. Бившият световен шампион по бокс смяташе следващият му...
Сийл ще пее на нашето момиче в Лас Вегас Големият боксьор Мани Пакиао ще е един от членовете на журито на тазгодишния конкурс "Мис Вселена". Филипин...
Пакиао загуби Мача на века с Флойд Мейуедър
Филипинския боксьор Мани Пакиао поиска реванш Флойд Мейуедър (САЩ). Новината идва, след като по-рано през седмицата стана ясно, че американецът е изпо...
Въпреки че загуби "мача на века" срещу Флойд Мейуедър, Мани Пакиао бе посрещнат като шампион в родината си. Стотици приветстваха боксьора в столицата...
Флойд Мейуедър заклейми Мани Пакиао като "страхливец". Американският боксьор също така заяви, че няма да даде реванш на филипинския си съперник. Мейу...
Филипинският боксоьр Мани Пакиао оперира контузеното си рамо, което даде и като причина за загубата от Флой Мейуедър преди дни в Лас Вегас. Хирургът...
Легендата в бокса Майк Тайсън призна, че е останал разочарован от мача между Мани Пакиао и Флойд Мейуедър-младши тази сутрин. Бившият световен шампион...
"Аз съм победителят". Tова каза Мани Пакиао, който по-рано загуби битката срещу Флойд Мейуедър в "боя на века". Филипинецът изтъкна, че съдийско решен...
Безапелационна победа на Флойд Мейуедър над Мани Пакиао. Мачът между двамата бе от 12 рунда. Американецът, който спечели "боя на века", ще грабне 150...
Феновете точат лиги по момичетата на ринга Големият Майк Тайсън отново попадна под светлината на прожекторите. И то на фона на "боя на века" между Фл...
Флойд Мейуедър се оказа по тежък с 0,5 кг от Мани Пакиао, след като по-рано днес двамата се премериха преди двубоя помежду им. Мейуедър закова кантар...
Треньорът на Мани Пакиао - Фреди Роуч, изрази съмнения дали Флойд Мейуедър изобщо ще се появи за "Мача на века" в събота. С това чувство са останали о...
Много си стиснат, скочи Марк Уолбърн на Пъф Деди Истерията около "мача на века" между Флойд Мейуедър и Мани Пакиао разтресе здраво Холивуд. Звездите...
Билетите за най-чакания боксов мач между Флойд Мейуедър и Мани Пакиао бяха разпродадени за около 1 минута, след като бяха пуснати на пазара, информира...
Боксов ринг поставен в лобито на MGM Grand
"Първи канал" на руската държавна телевизия ще излъчи "Боят на века" в бокса между Флойд Мейуедър и Мани Пакиао. Каналът е достъпен на всички големи к...
Флойд Мейуедър и Мани Пакиао застанаха очи в очи по време на първата си съвместна пресконференция. Двамата боксьори ще излязат на ринга един срещу дру...