Интер излъга Порто, Ман Сити си тръгна с 1:1 от Лайпциг
Реваншите са на 14 март
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Реваншите са на 14 март
Арентинецът може да започне преговори от 1 януари 2021
Звездата отива в Ман.Сити
Французите биха с 3:1, ще играят на полуфинала с Байерн
Ние също сме хора, заяви Пеп Гуардиола
Звездата поема към Острова, твърди журналист от Аржентина
Ливърпул вече е само на 6 токи от титлата
Фернандиньо вкара за 2:2 с Кристъл Палас
Гуардиола и компания отнесоха немците със 7:0
Новият мениджър на "Ман Сити" Хосеп Гуардиола въобще няма да жали средства този трансферен прозорец. Целта му е да направи "гражданите" шампион на Анг...
Пелегрини поема тима, води звездата на "Малага"