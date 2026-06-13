Умъртвяват 7 кучета, болни от малтийска треска
Общо 7 кучета в Старозагорско, заразени с опасната болест бруцелоза, известна още като малтийска треска, ще бъдат умъртвени, тъй като при животните за...
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Общо 7 кучета в Старозагорско, заразени с опасната болест бруцелоза, известна още като малтийска треска, ще бъдат умъртвени, тъй като при животните за...
Заболяло от заразната болест бруцелоза куче в приюта за бездомни животни в Стара Загора е било открито, съобщиха от областната управа. Старозагорския...